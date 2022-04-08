Белгород, 8 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Тюльпаны, высаженные в октябре 2021 года на городские клумбы Белгорода, перезимовали хорошо, сообщили 8 апреля в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Белгорода Прорастают тюльпаны

Растения начинают активно прорастать, а некоторые цветы, посаженные вблизи от теплотрассы, уже начинают распускаться. В апреле рабочие Белгорблагоустройства досадят на клумбы тюльпаны, которые хранились зимой в специальном холодильнике, эти цветы распустятся позже.

«Всего в мае более 2,5 млн тюльпанов порадуют белгородцев и гостей областной столицы обильным цветением в парках, скверах, вдоль дорог, на кольцевых развязках и возле знаковых объектов», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города беспокоились, что луковицы тюльпанов осенью высаживали в промёрзлую землю.