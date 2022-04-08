Токио, , 10:19 — REGNUM Перебои с поставками газа возможны в Японии в случае отказа от участия в проекте «Сахалин-2». Об этом глава компании Tokyo Gas Такаси Утида заявил в интервью газете «Иомиури».

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

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Проект «Сахалин-2» на 8% обеспечивает потребности Японии в сжиженном природном газе. Если японская сторона выйдет из проекта, заменить этот газ будет непросто, так как долгосрочные проекты быстро не найти. Единственная альтернатива — спотовые закупки, но количество такого газа ограничено.

«(Если импорт газа с проекта «Сахалин-2») прекратится, в поставках городского газа возникнут сбои», — предупредил Утида.

Он подчеркнул, что физически невозможно полностью заменить российский газ за счёт спотовых закупок.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтегазовый проект «Сахалин-2» реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Япония получает около 60% производимого СПГ. Договор Tokyo Gas на приобретение газа с «Сахалина-2» действует до 2031 года.

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