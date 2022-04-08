В Японии предупредили о перебоях с газом в случае выхода из «Сахалина-2»
Токио, 8 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Перебои с поставками газа возможны в Японии в случае отказа от участия в проекте «Сахалин-2». Об этом глава компании Tokyo Gas Такаси Утида заявил в интервью газете «Иомиури».
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»
Проект «Сахалин-2» на 8% обеспечивает потребности Японии в сжиженном природном газе. Если японская сторона выйдет из проекта, заменить этот газ будет непросто, так как долгосрочные проекты быстро не найти. Единственная альтернатива — спотовые закупки, но количество такого газа ограничено.
«(Если импорт газа с проекта «Сахалин-2») прекратится, в поставках городского газа возникнут сбои», — предупредил Утида.
Он подчеркнул, что физически невозможно полностью заменить российский газ за счёт спотовых закупок.
Как сообщало ИА REGNUM, нефтегазовый проект «Сахалин-2» реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Япония получает около 60% производимого СПГ. Договор Tokyo Gas на приобретение газа с «Сахалина-2» действует до 2031 года.
Читайте также: ExxonMobil заморозила проект «Дальневосточный СПГ» — Дегтярев