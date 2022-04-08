Барнаул, 8 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В алтайском Центре «Мой бизнес» подведены итоги обучающей программы «Построение эффективной финансовой стратегии», реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Её участники получили теоретические и практические навыки для развития бизнеса. Подробности 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Управление по предпринимательству Алтайского края Семинар2

Спикером программы выступила основатель и генеральный директор консалтинговой компании «Авангард Бюро», бизнес-тренер, консультант в сфере финансов Светлана Павельчук. В первый же она разобрала с участниками жизненный цикл компании и какие существуют виды финансовых рисков; выделила 30 ключевых действий для сохранения денег и бизнеса в кризис с подробным разбором «что делать»; дала пошаговую инструкцию по управлению финансовыми рисками; помогла разобраться с ошибками бухгалтерии на реальных примерах.

Вся работа для участников была организована в формате интерактива, взаимодействия в мини-группах и игр. В течение второго дня выстраивалась «архитектура» бизнес-модели. Сначала участники определили понятие «стратегический план» и из чего он состоит, затем приступили к созданию бизнес-модели от разбора потребительских сегментов до структуры издержек, познакомились со стилями бизнес-моделей. В завершении обучения спикер поделилась секретами снижения затрат компании и ключевыми метриками для управления бизнесом.

«Успешное ведение бизнеса сложно предположить без знания и эффективного применения финансовых законов. Иногда бизнес упускает из вида значимые изменения в законодательстве, что может критически повлиять на стратегию той или иной компании. Восполнить такой пробел призваны различные специальные программы обучения и повышения квалификаций предпринимателей, которые успешно реализуются в том числе и в Алтайском крае. Бизнес среда очень изменчива, подвластна внутренним и внешним экономическим, а сегодня ещё и политическим факторам. В этой связи государство очень правильно делает, что сверяет свои часы с бизнесом и старается протянуть ему руку помощи, научить или подсказать как нужно действовать», — отметил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»).

«Информация всем участникам была понятна и доступна, каждый получил ответ на свой вопрос, с которым пришёл на семинар. Действительно, эффективные и полезные два дня обучения», — отметила сотрудник компании Елена Клименко.

«Понимание экономической и финансовой составляющей — это то, что сейчас крайне необходимо. Благодарна Центру «Мой бизнес» за организацию обучающей программы именно по этой теме, именно для нас!» — поделилась индивидуальный предприниматель Анастасия Шиленкова.

«После двух дней обучения поняла — проще делать, чем не делать. Мы очень просто разобрали большие и сложные вопросы. Данный тренинг — это объедение всех сложных тем, что делает всё легче и проще. Теперь у нас есть база, которую можно углублять. Всё было просто, эмоционально, а что самое главное, это сложно не слышать. Огромное спасибо, будем развиваться!» — считает руководитель рекламного агентства Татьяна Вялкова.

«На таких мероприятиях есть уникальная возможность пообщаться с людьми, которые вдохновят тебя на новые идеи, именно с этим идеями можно двигаться дальше, чтобы достигать результатов. Бизнес, однозначно, растёт благодаря информации, полученной на образовательных мероприятиях. Спасибо!» — сказала руководитель салонов цветов и подарков «Букетная лавка» Ольга Козлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нацпроекта «малое и среднее предпринимательство» предоставляется финансово-гарантийная поддержка через МФО и РГО, а также в виде грантов. Для них открыта инфраструктура региональных центров «Мой бизнес». Есть возможность арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получать компенсацию за аренду частных помещений.