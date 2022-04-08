Москва, , 10:06 — REGNUM В Министерстве финансов РФ доработали проект федерального закона «О цифровой валюте». Об этом 8 апреля сообщает сайт министерства.

Минфин России Government.ru

В документе учтены позиции ведомств, уточнены и конкретизированы отдельные положения законопроекта. Они касаются осуществления цифрового майнинга.

В министерстве рассказали, что проект закона направлен в правительство РФ для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты полагают, что в РФ легализация криптовалют должна происходить не сразу, а в разумных пределах.

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