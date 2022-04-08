Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге дефицит L-тироксина в аптеках постепенно ликвидируется. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в Telegram-канале.

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Жители города направляли обращения в Смольный о проблемах с покупкой препарата для нормализации работы щитовидной железы. На сегодняшний день, по словам губернатора, ситуация изменилась: удалось добиться стабилизации, так как у производителей появились запасы, и поставщики доставляют лекарство в город.

К тому же потребность в L-тироксине будет покрывать новосибирский завод. Минздрав зарегистрировал его препарат МНН Левотироксин натрия, он будет выпускаться в двух дозировка — 50 мкг и 100 мкг. Отечественный производитель сможет заменить иностранных.

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