Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге таможенники аэропорта «Кольцово» пресекли попытку контрабанды 20 тыс. евро. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

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Валюту обнаружили у гражданина в ручной клади. Мужчина прибыл из Германии транзитным рейсом через Стамбул. Перед вылетом он проконсультировался у немецких таможенников по поводу порядка перемещения наличной валюты, затем заполнил пассажирскую таможенную декларацию и покинул ЕС. А по прилёту на Урал прошёл в зелёный коридор. Таможенникам он заявил, что не знал об обязанности декларировать наличную валюту при въезде в Россию.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит крупный штраф и конфискация евро.