Париж, , 10:03 — REGNUM Если в 2017 году кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен хотела выйти из ЕС и отказаться от евро, то в 2022 году эти предложения больше не стоят на повестке дня, передает TV5Monde.

Марин Ле Пен European Parliament

«Я принимаю решения, отвечающие интересам французов, в соответствии с текущей ситуацией», — объяснила Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен обещает избирателям реформировать ЕС, заменив его альянсом наций.

Ультраправый кандидат хочет поставить французское право выше европейского. Кроме того, большая часть предвыборной программы сосредоточена на проблеме миграции. Для Марин Ле Пен приоритетами являются пересмотр Шенгенской зоны и Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ).

Как сообщало ИА REGNUM, разрыв между президентом ФранцииЭммануэлем Макрономи его основным соперником на выборах Марин Ле Пен сократился.

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