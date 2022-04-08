Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве по программе реновации возводится более 160 новых жилых домов во всех административных округах столицы, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что Объем возводимого жилья по реновации превысил отметку 2,7 млн кв. метров.

Больше всего строящихся объектов находится на востоке столицы – 32 дома площадью более 500 тыс. кв. метров. 25 жилых домов возводится в Северном АО, 23 – в ЮВАО и 22 – в СВАО.

Как сообщало ИА REGNUM, международные санкции и никакие другие ограничения не скажутся на реализации программы реновации в Москве.

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