Москва, 8 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Газпром не забронировал газопровод Ямал — Европа для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки 8 апреля. Об этом свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform и данные «Оператора ГТС Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Российской госкорпорации было доступно для бронирования 3,7 млн кубометров в час транзитной мощности, которыми она могла воспользоваться с 7:00 мск 8 апреля до 7:00 мск 9 апреля. Однако это предложение осталось невостребованным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Газпром прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», следует из данных оператора Astora.

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