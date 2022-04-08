Чебоксары, 8 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Чувашии началась досрочная доставка пенсии жителям четырёх населённых пунктов. Это решение принято в связи с угрозой подтопления территорий из-за паводка, сообщили ИА REGNUM в отделении ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Жителям Чувашии, проживающим в населённых пунктах, находящихся под угрозой затопления, пенсия и иные социальные выплаты за апрель доставляют раньше установленных сроков. Досрочно пенсию получат жители четырёх населённых пунктов: деревни Нижний Магарин и посёлка Автобус Шумерлинского района, деревень Татарские Тимяши и Новое Бахтиарово Батыревского района.

Пенсия раньше срока будет доставлена 90 жителям Чувашии на общую сумму 1,8 млн рублей. Досрочные выплаты начались с 5 апреля.

Напомним, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Рост составит 8,6%, прибавку получат 4 млн человек.

Подробнее:В России проиндексировали социальные пенсии

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что по поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе семьям с детьми, а также пенсии. Он также отметил, что увеличат МРОТ и величину прожиточного минимума.