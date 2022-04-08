Таганрог, Ростовская область, 8 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская область) в рамках масштабной модернизации трамвайной сети завершаются работы на маршруте №2. С инспекцией в приморском городе 7 апреля побывали донской губернатор Василий Голубев и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Donland.ru Новый трамвай в Таганроге

В рамках реализации одного из этапов модернизации трамвайной сети, с февраля ведутся работы по демонтажу и укладке железобетонных плит покрытия, установке опор контактной сети, укладке трамвайного полотна. Запустить трамвайный маршрут №2 в Таганроге подрядчик обещает к концу апреля.

«Реализация проекта модернизации трамвайного сообщения ведется в рамках дорожной карты. Есть моменты, которые требуют ускорения, исправления, контроля качества. Устранение всех замечаний находится на контроле. Нам часто поступают замечания от жителей города, которые очень неравнодушно относятся к преобразованиям. Стараемся оперативно реагировать на все обращения, принимаем предложения, учитываем и находим новые решения», — сказал глава региона.

«Таганрогский трамвай — это пилотный федеральный проект перезагрузки городской транспортной инфраструктуры. Руководители Совета Федерации, в том числе Валентина Матвиенко, часто здесь бывают, держат руку на пульсе. Второй этап, который идёт в 2022 году, находится в плановых сроках. Очередной маршрут №2 протяженностью 12 км будет сдан в установленные сроки — в апреле», — подчеркнул Яцкин.

ИА REGNUM сообщало, что Таганрогский трамвай модернизируют, несмотря на внешнее санкционное давление. Так, к примеру, девять новых вагонов уже прибыли в Таганрог, ещё 20 прибудут до мая. Всего Таганрог получит 60 трамвайных вагонов. Инвестор пообещал запустить маршрут № 2 в намеченные сроки.

Стоимость реконструкции трамвайной сети Таганрога составит не менее 10 млрд рублей. Масштабный проект реализует компания «Синара». Не исключено, что в нынешних условиях стоимость проекта может увеличиться.