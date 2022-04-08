Париж, , 10:01 — REGNUM Франция продолжит санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом в эфире радиостанции RTL 8 апреля заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Франция продолжит оказывать санкционное давление», — заверил глава Пятой республики.

Он напомнил, что в ЕС утром 8 апреля были приняты решения, к «которым подталкивала и Франция».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который включает запрет на импорт угля и некоторых видов сырья. Страны ЕС также решили запретить некоторые виды экспорта в Россию: больше нельзя экспортировать оружие и высокотехнологичные товары. Российские корабли также больше не смогут заходить в порты Евросоюза.

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Вдобавок к этим санкциям Евросоюз в индивидуальном порядке вводит санкции против российских лиц, близких к Кремлю, чьи активы заморожены. Европейский союз ввёл санкции в отношении нескольких российских банков, заморозив их активы.

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