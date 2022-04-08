Донецк, , 09:59 — REGNUM За последние 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом украинские боевики использовали ракетные системы залпового огня «Град», артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, АГС, РПГ и стрелковое вооружение, выпустив по территории ДНР в общей сложности 260 единиц различных боеприпасов.

Кроме того, указывается, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Зайцево, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Сигнальное. П"ри этом добавляется, что в результате обстрелов было ранено 23 мирных жителя, включая одного ребенка.

«Установить все факты жертв среди гражданских лиц невозможно: существенное их количество находится на освобожденных территориях ДНР», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спецназовцы Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение противника в Харьковской области,

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