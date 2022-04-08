Владивосток, 8 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В течение месяца врачи детского инфекционного отделения клинической больницы №2 во Владивостоке боролись за жизнь младенца, которого в возрасте 1 месяц и 7 дней привезли в отделение по экстренным показаниям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

(сс) Pexels Малыш

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У маленького пациента были тяжелые симптомы.

«Малыш поступил с высокой температурой, в последствии развился судорожный синдром с нарушением дыхания, в процессе обследования у ребёнка был выявлен тяжелый сепсис, инсульт, менингоэнцефалит, были поражены печень, почки, отмечались судороги», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Наталья Бурма.

Врачам удалось справиться с судорожным синдромом, но выздоровление шло очень медленно. Тогда медики обратились к научным исследованиям.

«Мы обратились к работам доктора медицинских наук, профессора, заместителя директора НИИ детских инфекций Натальи Скрипченко, которая описывала подобный случай и пути решения», — пояснила Наталья Бурма.

Так, для спасения ребёнка врачи отделения впервые применили инновационный метод — переливание клеток крови донора в комплексной терапии. Благодаря этому ребёнок справился с инфекцией.

«Две недели малыш провел в реанимации. Когда состояние стабилизировалось, ребёнка перевели в палату интенсивной терапии ещё на две недели», — добавила инфекционист.

При этом врачи не только спасли жизнь мальчика, но и восстановили все жизненно важные функции организма.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские врачи спасли пациентку от ампутации руки. Женщина поступила в областную больницу в тяжелом состоянии.