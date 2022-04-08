Уфа, 8 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Завод по производству мебели для офиса намерены построить в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что инвестор намерен направить на реализацию данного проекта около 200 млн рублей и создать 25 новых рабочих мест. Сообщается, что предприятие уже сотрудничает с одним из резидентов парка.

«Однако раньше поставка сырья требовала весомых логистических затрат. Теперь, когда предприятия будут находиться в непосредственной близости друг к другу, инвестор сможет сократить ряд расходов. Сейчас по заявке инициатора проекта наши менеджеры подбирают меры государственной поддержки с целью дальнейшей презентации на заседании «Инвестчас», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Индустриальный парк «Уфимский» расположен на подъезде к микрорайону Шакша города Уфы. Площадь парка составляет порядка 300 га.