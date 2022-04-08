Ярославль, 8 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославле власти не смогли найти подрядчика для установки ограждения на Московском проспекте. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Ярнет Московский проспект в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на установку и ремонт дорожных ограждений на Московском проспекте планируется потратить 44,8 миллионов рублей. В рамках работ должно быть установлено барьерное ограждение на участке от Богоявленской площади до перекрёстка с улицей Калинина.

Однако 8 апреля стало известно, что аукцион был признан несостоявшимся. Единственного заявившегося подрядчика сочли слишком неопытным. Он предоставил копии договоров, согласно которым в 2016 году изготавливал комплекты освещения для нерегулируемых пешеходных переходов, а в 2020 году монтировал оборудование систем оповещения о ЧС на объектах «Газпрома».

"Данные договоры не подтверждают опыт выполнения работ по ремонту, содержанию автомобильной дороги; капитальному ремонту автомобильной дороги; строительству, реконструкции автомобильной дороги», — пояснили своё решение в комиссии.

О сроках новой закупки пока не объявлено.