Кемерово, 8 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Два работника шахты «Талдинская-Западная» в Кемеровской области заблокированы из-за аварии, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил 8 апреля представитель компании СУЭК.

Geograph.org.uk Шахта

Он рассказал, что в 11:50 по местному времени (07:50 мск) произошла деформация крепления сопряжения, из-за чего два работника не могут покинуть тупиковую горную выработку. С ними есть связь, воздух на шахте подаётся в полном объёме.

«Выполняются работы по восстановлению доступа, для этого задействованы все имеющиеся ресурсы. Угрозы жизни и здоровью работников нет», — приводит ТАСС слова представителя компании.

В СУЭК сообщили также, что шахта, добывающая уголь, работает в штатном режиме. По предварительным данным, травм у заблокированных в выработке горняков нет.