Томск, 8 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту обнаружения скелетированных останков мужчины в микрорайоне Степановка в Томске. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

В кармане одежды мужчины были найдены документы, по которым удалось установить его личность.

«Погибшим оказался 59-летний томич, числящийся с декабря 2021 года как без вести пропавший. При внешнем осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники СК намерены установить все обстоятельства произошедшего. Назначены судмедэкспертиза, проводятся опросы.