Барнаул, 8 апреля 2022, 09:55 — REGNUM Барнаульский патронный завод 8 апреля известил об отправке первой партии эксклюзивных охотничьих патронов для АО «Концерн «Калашников». Как сообщает территориальное минпромэнерго, речь идёт о шести калибрах для карабинов и пистолетов с гильзой черного корпоративного цвета, получивших название «Стрела».

Барнаульский патронный завод отгрузил первую партию эксклюзивных патронов для АО «Концерн «Калашников»
Барнаульский патронный завод отгрузил первую партию эксклюзивных патронов для АО «Концерн «Калашников»
Минпромэнерго Алтайского края

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Работа велась на протяжении двух лет. Для серийного производства на термохимическом участке цеха №2 была построена новая линия химического оксидирования.

«Мы вкладываем серьезные средства в поисковую опытно-конструкторскую работу во всех направлениях производства. Инженерные решения ежегодно проходят конкурсный отбор. Лучшие из них становятся интеллектуальным богатством, начинают приносить прибыль, становятся основой для развития предприятия», — пояснил генеральный директор АО «ХК «БСЗ», заместитель председателя АРО «Союз машиностроителей России» Игорь Куппа.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции, введённые в 2016 году, позволили Барнаульскому патронному заводу, реализующему за рубеж широкую номенклатуру своей продукции, за счет курсовой разницы значительно улучшить финансовые показатели.

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