Барнаул, 8 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Барнаульский патронный завод 8 апреля известил об отправке первой партии эксклюзивных охотничьих патронов для АО «Концерн «Калашников». Как сообщает территориальное минпромэнерго, речь идёт о шести калибрах для карабинов и пистолетов с гильзой черного корпоративного цвета, получивших название «Стрела».

Минпромэнерго Алтайского края Барнаульский патронный завод отгрузил первую партию эксклюзивных патронов для АО «Концерн «Калашников»

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Работа велась на протяжении двух лет. Для серийного производства на термохимическом участке цеха №2 была построена новая линия химического оксидирования.

«Мы вкладываем серьезные средства в поисковую опытно-конструкторскую работу во всех направлениях производства. Инженерные решения ежегодно проходят конкурсный отбор. Лучшие из них становятся интеллектуальным богатством, начинают приносить прибыль, становятся основой для развития предприятия», — пояснил генеральный директор АО «ХК «БСЗ», заместитель председателя АРО «Союз машиностроителей России» Игорь Куппа.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции, введённые в 2016 году, позволили Барнаульскому патронному заводу, реализующему за рубеж широкую номенклатуру своей продукции, за счет курсовой разницы значительно улучшить финансовые показатели.

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