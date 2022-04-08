Мурманск, , 09:55 — REGNUM В Мурманской области на полигоне вблизи озера Сантаярви прошли контрольные боевые стрельбы артиллеристов отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) ВМФ России. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Северное сияние. Заполярье

В ходе занятий по огневой подготовке отрабатывались элементы управления артиллерийским огнём, проведения разведки и определения координат целей, «а также метеорологической и баллистической подготовки расчётов артиллерийских гаубиц Д-30». Особое внимание уделялось поддержанию боевой готовности и совершенствованию у артиллерийских подразделений навыков ведения боя в условиях Арктики.

пресс-служба СФ «Военнослужащие выполнили ряд задач по уничтожению отдельных целей условного противника с помощью 122 мм артиллерийских гаубиц Д-30 прямой наводкой и с закрытых огневых позиций».

Цели, имитирующие бронетехнику условного противника, поражались североморцами на дистанциях от трёх до девяти километров. Все задачи были выполнены расчётами на оценку «хорошо».

Отмечается, что артиллерийские стрельбы в Заполярье проходили в рамках контрольной проверки частей и соединений Северного флота за зимний период обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, на военных полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Бурятии, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях началась контрольная проверка войск Восточного военного округа за зимний период обучения.

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