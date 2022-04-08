Ташкент, , 09:53 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава МИД Швеции Анн Кристин Линде 8 апреля обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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«В послании Камилова отмечается, что Узбекистан рассматривает Швецию как надежного партнера в Европе и придает большое значение укреплению долгосрочного и многопланового взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах», — говорится в сообщении.

В письме Линде подчеркивается высокий уровень дружбы и сотрудничества между двумя странами. Упоминается ряд контактов, имевших место как на двусторонней основе, так и в рамках международных институтов.

«Главы внешнеполитических ведомств выражают убежденность, что узбекско-шведское партнерство, основанное на принципах взаимного уважения, равноправия и дружбы, будет и впредь развиваться на благо народов двух стран», — говорится в сообщении.