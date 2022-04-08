Брага, Португалия, 8 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Португальская «Брага» одержала победу над шотландским «Рейнджерс» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Браге завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол забил нападающий «Браги» Абель Руис на 40-й минуте матча.

Ответная встреча состоится в Глазго 14 апреля.

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