Москва, , 09:52 — REGNUM В Федеральной нотариальной палате РФ поддержали предложение признать доверенности, выданные в ДНР и ЛНР, после принятия решения о признании независимости данных республик. Как заявил ИА REGNUM начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Сергей Егоров, ещё в марте 2022 года, исходя из официального признания Россией Донецкой и Луганской народных республик в феврале 2022 года и ростом числа соответствующих запросов граждан этих государств, Федеральная нотариальная палата направила в Минюст запрос о возможности признания доверенностей и иных документов, выданных нотариусами ДНР и ЛНР. «На данный момент мы ожидаем ответ», — уточнил Егоров.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ещё 18 февраля 2017 года президент России подписал Указ №74, которым признавался определенный перечень документов, выдаваемых в Донецкой и Луганской народных республиках. Это документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении или смерти, свидетельства о регистрации/расторжении брака, документы об образовании и ряд других. При этом доверенности, удостоверенные нотариусами ДНР и ЛНР, в этом перечне не были указаны.

Позднее Министерство юстиции РФ указывало на отсутствие регламентации в части признания действительными доверенностей, выданных нотариусами ДНР и ЛНР.

«Таким образом, этот вопрос довольно длительное время оставался не урегулирован. Признание юридической силы таких документов на сегодняшний день является значимым вопросом. Жители ДНР и ЛНР, уже прибывшие и продолжающие прибывать на территорию РФ, нуждаются в защите своих прав и законных интересов, в квалифицированной юридической помощи, которую им оказывают, в том числе, российские нотариусы. Многим из них нужно срочно решить те или иные правовые вопросы через доверенное лицо. Однако признание юридической силы тех или иных документов других государств и совершение на их основе нотариальных действий невозможно без соответствующего решения органа исполнительной власти», — добавил Егоров.