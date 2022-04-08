Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области выплатят из бюджета региона по 2 млн рублей семьям военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили 8 апреля в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Распоряжение губернатора Ленобласти

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«Александр Дрозденко подписал постановление о единовременной выплате из бюджета Ленобласти родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Размер выплаты составит 2 млн рублей», — уточнили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

Эта выплата будет перечисляться в дополнение к федеральным страховым и другим средствам, которые перечисляются семьям погибших военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко.