Волжский, Волгоградская область, 8 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Доклад об обстоятельствах оставления девятилетней девочки в Волжском Волгоградской области в потенциально опасной для жизни и здоровья ситуации запросил 7 апреля глава СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Уголовное дело возбуждено органами МВД, однако региональное СК ходатайствует о передаче материалов для дальнейшего расследования, а также для дачи оценки действиям матери малолетнего ребёнка, в том числе по ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, девочку на неделю в съёмной квартире оставила мать, отчаявшийся ребёнок на балконе просил помощи у прохожих.