Москва, 9 апреля, 2022, 01:26 — ИА Регнум. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) выпустил новую песню «Селяви». Премьера работы состоялась 8 апреля на всех музыкальных платформах.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ» на YouTube Моргенштерн

В представленной композиции артист затронул тему своих отношений с женой Диларой Зинатуллиной, а точнее, сообщил об их окончании. Также новость о расставании пары позднее подтвердили различные инсайдеры и знакомые возлюбленных.

Напомним, что Моргенштерн и Зинатуллина поженились в конце лета 2021 года. До вступления в брак молодые люди продолжительное время встречались.