Сеул, , 09:51 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооруженные силы Республики Корея Korea.net

По их словам, коронавирус выявлен у 2395 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерстве обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 100 875.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 205 333 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до14983694.

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