Абакан, , 09:50 — REGNUM По данным на 8 апреля, гидрологическая ситуация в Хакасии является стабильной. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Лёд hjucca

По прогнозам специалистов, на реках Абакан и Чулым максимальные уровни воды без учёта обильных осадков ожидаются меньше критических значений. Самым опасным периодом из-за хода коренной воды с гор считается май-июнь. Сейчас есть опасность подтопления пониженных участков местности талыми и склоновыми водами.

На сегодняшний день в Хакасии на реках наблюдаются промоины, ледостав, толщина льда меньше среднемноголетних значений. В степных районах почти нет снега. Высота снега в горах ниже, чем в 2021 году (65−95%). Запасы воды в снежном покрове составляют 57−90% от нормы.

Начало ледохода в Хакасии и вскрытие реки Абакан в районе Абазы ориентировочно ожидается 10 апреля.

При выпадении обильных осадков и из-за активного таяния снега в горно-таёжной местности в зону подтопления могу попасть 27 населённых пунктов Хакасии. Это почти 2,5 тысячи земельных участков, свыше 1300 жилых домов с населением более 4 тысяч человек.

«Готовность сил и средств к реагированию на возможные ЧС обеспечена», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове (Кузбасс) ситуация по паводку отслеживается, начиная с верховьев рек.

Читайте также: В Кемерове в ближайшее время ожидают ледоход