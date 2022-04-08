Харьков, Украина, , 09:49 — REGNUM Спецназовцы Росгвардии уничтожили артиллерийское вооружение противника в Харьковской области, заявили ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Росгвардии. В бою в окрестностях одного из населенных пунктов Харьковской области удалось захватить 122-мм гаубицу Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм.

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Как отмечается, подразделение спецназа Росгвардии обнаружило вооруженную группу националистов, часть которой была уничтожена. Остальные отступили, бросив тяжелое вооружение.

В пресс-службе Росгвардии также подчеркнули, что росгвардейцы, отличившиеся при выполнении боевых задач, получают награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.