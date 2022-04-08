Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Министерство юстиции США объявило об аресте лидера японской преступной группировки по обвинению в международной торговле наркотиками и оружием. По сообщениям американских СМИ, человек, являющийся главой якудза, пытался купить ракеты класса «земля-воздух», якобы украденные с военной базы в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ПЗРК «Игла» Vitaly V. Kuzmin

По данным министерства, задержанный — лидер японского преступного синдиката Такеши Абисава. 57-летнему мужчине были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в том числе в международной торговле наркотиками и оружием.

По данным нью-йоркской газеты, агенты под прикрытием выступили посредниками в сложной сделке, в рамках которой Абисава отправился в Копенгаген 3 февраля 2021 года, намереваясь закупить у американских военных тяжёлое вооружение, украденное с военной базы в Афганистане.

Согласно сообщению, Абисава выступал в качестве посредника и намеревался отправить это оружие, в том числе противотанковый гранатомёт М-72, десять пулемётов М-60 и десять автоматических винтовок, вооружённым этническим группам в Мьянме. Ему предъявлено обвинение в суде Нью-Йорка. В материалах дела присутствует фотография, на которой Такеши Абисава запечатлён с ПЗРК в руках.

Ему также инкриминируют международный оборот наркотиков. Абисава и 58-летний таиландец Самфоп Сингасири обвиняются в сговоре с целью продажи крупной партии наркотиков преступной группировке, которая намеревалась реализовать их в Нью-Йорке.

Абисава был арестован 4 апреля на Манхэттене, Нью-Йорк. Также обвинения по этому делу предъявлены двум другим гражданам Таиланда, Сюзанне Бобби Голанан и Сомпаку Рокрасарани.