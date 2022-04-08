* запрещённая в России организация

Москва, , 09:47 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении членов националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по преступлениям, совершённым в Донбассе. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе СК России.

Эмблема СК РФ

Уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») возбуждены против военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, более известных под названием батальон «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным СК, 4 и 5 апреля с территории, находившейся под контролем нацбатальона, вёлся обстрел населённых пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, в ходе которого применялось крупнокалиберное артиллерийское вооружение. В результате преступных действий есть пострадавшие.