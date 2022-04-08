Гусиноозёрск, Бурятия, 8 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Бурятии произошёл второй за сутки случай провала под лёд, завершившийся гибелью человека. Очередная трагедия произошла в Селенгинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Вечером 7 апреля в спасательную службу поступило сообщение о том, что на на озере Гусиное в Гусиноозёрске мужчина провалился под лёд. На место выехали пятеро спасателей.

«Спасателям БРПСС на поиски потребовалась около 30 минут, мужчина был найден и извлечён из воды без признаков жизни, тело мужчины было передано работникам скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же вечер аналогичный случай произошёл на льду реки Уда в городе Улан-Удэ. Тело провалившейся под лёд женщины нашли ниже по течению.