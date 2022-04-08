Лондон, 8 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Английский «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с французским «Лионом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла во Лондоне завершилась со счётом 1:1.

(сс) Tom Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»

На 52-й минуте матча счёт открыл нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. На 66-й полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле восстановил равновесие.

Ответный матч пройдёт в Лионе 14 апреля.

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