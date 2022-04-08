Кемерово, , 09:47 — REGNUM В кузбасской шахте «Талдинская-Западная 1» на момент аварии находились 192 человека. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

В шахте

«Из них в аварийной выработке — два человека. На данный момент их выход с места работ затруднён, с ними поддерживается связь, — уточнили в министерстве. — Для ликвидации ситуации работают два отделения горноспасателей».

В министерстве уверяют, что ситуация на шахте не несёт опасности для сотрудников шахты, работающих на остальных участках предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 11:50 (время местное) сегодня, 8 апреля, на шахте «Талдинская-Западная 1» произошла авария.

Читайте ранее в этом сюжете: На кузбасской шахте произошло обрушение, внутри остаются два работника