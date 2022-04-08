Сальский район, Ростовская область, , 09:45 — REGNUM В Ростовской области в рамках операции «Путина-2022» полицейские задержали браконьеров с крупным уловом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 8 апреля.

За браконьерами долго следили — пограничники и общественники «Экологическая вахта Сахалина»

На берегу Средний Егорлык задержаны двое жителей Сальского района, которые незаконно ловили рыбу с использованием лодки и сетей. У мужчин изъяты особи судака, щуки, окуня, сазана, карася, леща общей массой почти 173 килограмма. Сумма ущерба составила примерно 760 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.