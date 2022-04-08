Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве создан цифровой паспорт объектов капитального строительства. На цифровой площадке доступно более десяти услуг и сервисов, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

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Цифровой паспорт – это единый источник структурированной, достоверной и актуальной информации о ходе строительства в Москве. В 2022 году запланировано расширение перечня услуг онлайн-сервиса, доступных для граждан в электронном виде

Паспорт включает в себя всю основную информацию об объекте: адрес, наименование, уникальный идентификационный номер, статус строительства, функциональное назначение и т.д.

ИА REGNUM ранее сообщало, строительная отрасль Москвы получит цифровую экосистему к 2024 году.

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