Благовещенск, 8 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Ещё в одном районе Приамурья с 8 апреля начал действовать особый противопожарный режим. Это уже 28-ой муниципалитет региона, в котором действует особый режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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Во время действия особого противопожарного режима запрещается выжигать траву, жечь костры и мусор, рекомендовано не посещать леса.

По информации министерства лесного хозяйства Амурской области, в регионе тушат семь возгораний на природных территориях, из них два локализованы. Лесной пожар тушили в пяти километрах от села Дактуй в Магдагачинском районе. С огнём боролись 50 человек, ситуацию осложнял сильный ветер, но возгорание ликвидировали. Ещё шесть пожаров обнаружили и потушили 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на расстоянии 4,4 км от села Берёзовка Зейского района Приамурья горит лес. Ещё один пожар подошёл на расстояние 15 км к селу Каменушка.