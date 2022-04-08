Франкфурт-на-Майне, Германия, 8 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Немецкий «Айнтрахт» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне завершилась со счётом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 48-й минуте матча счёт открыл нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф. На 66-й форвард «Барселоны» Ферран Торрес восстановил равновесие.

Ответный матч пройдёт в Барселоне 14 апреля.