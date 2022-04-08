Париж, 8 апреля 2022, 09:43 — REGNUM Разрыв между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его основным соперником на выборах Марин Ле Пен сократился, сообщает Le Parisien.
Согласно последнему исследованию французской компании Ipsos, уходящий президент Эммануэль Макрон немного отстал, набрав 26,5% голосов. Действующий президент, по результатам исследования, опережает Марин Ле Пен только на 3,5 пункта (23%).
Жан-Люк Меланшон, по-прежнему занимающий третье место, по данным исследования, потерял пол-очка и теперь имеет 16,5% голосов.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, а второй тур — 24 апреля.
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