Париж, 8 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Разрыв между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его основным соперником на выборах Марин Ле Пен сократился, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон vs Марин Ле Пен

Согласно последнему исследованию французской компании Ipsos, уходящий президент Эммануэль Макрон немного отстал, набрав 26,5% голосов. Действующий президент, по результатам исследования, опережает Марин Ле Пен только на 3,5 пункта (23%).

Жан-Люк Меланшон, по-прежнему занимающий третье место, по данным исследования, потерял пол-очка и теперь имеет 16,5% голосов.

Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, а второй тур — 24 апреля.