Разрыв между двумя основными кандидатами в президенты Франции сократился
Париж, 8 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Разрыв между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его основным соперником на выборах Марин Ле Пен сократился, сообщает Le Parisien.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эммануэль Макрон vs Марин Ле Пен
Согласно последнему исследованию французской компании Ipsos, уходящий президент Эммануэль Макрон немного отстал, набрав 26,5% голосов. Действующий президент, по результатам исследования, опережает Марин Ле Пен только на 3,5 пункта (23%).
Жан-Люк Меланшон, по-прежнему занимающий третье место, по данным исследования, потерял пол-очка и теперь имеет 16,5% голосов.
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 10 апреля, а второй тур — 24 апреля.