Уфа, 8 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Уфе. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Mil.ru Российские военные

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

Сообщается, что мероприятие, в котором приняли участие более 300 членов общественных организаций, ветеранов, неравнодушных жителей республики, прошло 7 апреля в парке Победы в поддержку армии России.

Отмечается, что жители выложили три тысячи свечей в форме силуэта военнослужащего.