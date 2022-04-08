Иркутск, 8 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 8 апреля известило об окончании уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Черемхово, обвиняемого в убийстве 11-летней давности. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Jo Naylor Убийство

Летом 2010 года мужчина на почве ревности задушил свою 33-летнюю сожительницу. Через несколько дней с целью сокрытия следов преступления злоумышленник вынес тело погибшей из квартиры, пронеся его на руках более одного километра. Затем раздел погибшую и спрятал под кусты на территории парковой зоны вблизи городской больницы, сымитировав изнасилование. На следующий день мужчина заявил об исчезновении женщины.

Тогда не удалось раскрыть преступление, подозреваемый сразу уехал из города и обустроился в другом районе.

В феврале 2022 года сотрудниками УУР ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями СК, при участии сотрудников СОБР Управления Росгвардии он был задержан по месту проживания в поселке Бирюсинск Тайшетского района. На допросе он дал признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне СУ СК РФ по Иркутской области известил об окончании расследования уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвинённого в убийстве из корыстных побуждений: преступный замысел удалось раскрыть спустя 25 лет. Судить злоумышленника будут по статье 102, предусмотренной УК РСФСР.

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