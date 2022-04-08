Саратов, 8 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Саратовской области из-за активного таяния снега навигация для маломерных судов откроется 12 апреля, это раньше планируемых сроков на три дня. Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Alexxx Malev Мост. Саратов

Отмечается, что дата начала навигации для маломерных судов определена специалистами, исходя из погодных условий и скорости таяния снега.

ИА REGNUM напоминает, владельцам маломерных судов перед эксплуатацией необходимо пройти государственную регистрацию, нанести бортовые номера, получить техническое освидетельствование судна органами ГИМС.

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