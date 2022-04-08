Москва, , 09:40 — REGNUM Ордена Мужества, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медали Жукова и «За отвагу» вручил проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины военным командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев. Видеозапись церемонии награждения обнародовало Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Командующий ЗВО поздравил награжденных военнослужащих, указав, что эти награды подчеркивают их преданность Родине, а также памяти отцов и дедов.

«Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине. Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи! Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами!», — сказал Журавлев.

В числе награжденных военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения МТО, во время движения колонны попавший под обстрел украинских нацистов. При этом командир другой боевой машины отметил, что военные просто выполняли свою задачу и не думали о наградах и добавил, что у российских военных очень боевое настроение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу из артиллерии со стороны киевских вооруженных формирований.

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