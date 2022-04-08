Сеул, , 09:40 — REGNUM 38% жителей Южной Кореи считают, что экс-премьер-министр и торговый эксперт Хан Док Су подходит на должность нового премьер-министра. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 7 апреля среди 1004 человек в возрасте старше 18 лет, 22% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Оставшиеся 39% участников опроса воздержались от ответа.

Отмечается, что положительный результат Хан Док Су на 22% ниже, чем показатель первого премьер-министра нынешней администрации Мун Чжэ Ина Ли Нак Ёна, набравшего 60% в опросе, проведенном перед слушанием по утверждению его кандидатуры.

Тем не менее показатель Хан Док Су оказался на 15% выше, чем показатель первого премьер-министра при администрации Пак Кын Хе Чон Хон Вона.

72-летний Хан Док Су занимал ряд высоких должностей в правительстве, включая должность министра финансов и премьер-министром при президенте Но Му Хёне, а также посла Южной Кореи в США.

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