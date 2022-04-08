Тюмень, , 09:39 — REGNUM В Тюменской области прогнозируют снижение стоимости бензина, моторного газа и дизельного топлива. Об этом сообщили ИА «Тюменская линия» в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Это может произойти на фоне понижения оптовых цен на рынке нефтепродуктов, которое наблюдается в последние две недели. Но пока особых изменений в средней розничной цене на бензин марки АИ-92 в Тюменской области не наблюдается, а стоимость литра дизельного топлива с начала 2022 года в среднем выросла на 2,2%.

При этом, как отмечают тюменские антимонопольщики, с начала года к апрелю на 5-14% снизилась стоимость на дизельное топливо и составляет 25-27 рублей за литр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по данным Тюменьстата, ещё в феврале с начала года цены на дизельное топливо в регионе показывали рост на 4%, на бензин автомобильный – на 1,1%.

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