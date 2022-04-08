Новосибирск, , 09:39 — REGNUM В Новосибирской области психологи оказывают помощь родственникам и соседям погибших детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар 76.mchs.gov.ru

Напомним, что 7 апреля в посёлке Низовка Тогучинского района в частном двухквартирном доме произошёл пожар. Погибли двое детей, ещё один ребёнок госпитализирован.

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«На месте событий продолжает работать оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, родственникам и соседям погибших оказывают экстренную психологическую помощь психологи чрезвычайного ведомства», — уточнили в МЧС России.

Причины пожара установит следственно-оперативная группа.