Магадан, 8 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил о гибели двоих бойцов на Украине.

Телеграм-канал Сергея Носова Колыма потеряла двух бойцов в ходе спецоперации в защиту Донбасса

«Самолёт прилетел… Мы потеряли двух наших ребят, погибших при выполнении специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма. За проявленный героизм оба награждены орденами Мужества посмертно.

Скорбим. Соболезнуем. Вечная память», — написал Сергей Носов в телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, военный историк и краевед, полковник в отставке из Хабаровска Александр Филонов убеждён, что нацизм на Украине «был всегда».